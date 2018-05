Juba aastaid tagasi tekkis mul üleküllastus ilukirjandusest ning ma hakkasin lugema memuaare ja biograafiaid, millest nüüd suurem osa mu raamatukogust koosnebki. Memuaaridega on see asi, et need on pigem väga halvad kui väga head, sest tihti on nende objekt mõni kuulus inimene, kellest pole tegelikult midagi rääkida. Vahel on see kuulus inimene ka üle keskmise rumal ja siis on kogu asi lihtsalt piinlik.