Abiks alkonaudi abistamisel

Võib lugeda raskel hommikul lohutuseks, kuis mõnel on veel hullemini läinud. Ise, näe, siiski täiskomplektis, suuremate vigastusteta ega ole vangi võetud. Ega rõdu kaudu viina järele mindud, kui «sinu enda huvides» luku taha pandi. Võib, et küll see joomine on ikka hirmus asi, peaks vist piirama hakkama või maha jätma. Lõusta, mis peeglist vastu vaatab, ära ei tunne – järelikult peaks lõust rikkaks saama.