Soomlased toovad lima ja libeduse teatrilavale

«Fluids» on Sõltumatu Tantsu Lava esmakordne koostöölavastus Helsingis resideeruva kunstnike kollektiiviga W A U H A U S, kus osalevad Eesti tantsijad Joanna Kalm, Karolin Poska, Sigrid Savi, Joonas Tagel ning Rootsi näitleja Salla Loper. Lavastuse lavastajad ja koreograafid on Jarkko Partanen ja Anni Klein, lava- ja valguskujundaja Samuli Laine ja helikujundja Heidi Soidinsalo.

W A U H A U S on Helsingis resideeruv multidistsiplinaarne kunstnike kollektiiv, kes loob kaasaegse teatri etendusi, tantsulavastusi, aga ka sotsiaalset koreograafiat, kontseptsioone ja töötubasid. W A U H A U S-i tööd on keskendunud võrdselt ruumile, materjalidele, valgusele-helile kui samuti etendajatele. 2017. aastal pälvis W A U H A U S Soome Riikliku Auhinna etenduskunsti kategoorias. W A U H A U S’i töid on esitatud teiste hulgas Zodiak’is (FI), Kanuti Gildi SAALis (EE), Santarcangelo-festivalil (IT), Baltic Circle Festival’il (FI), Spring Forward Festivalil (SE) ja ICE HOT Nordic Dance Platformil (NO/DK).