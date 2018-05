Reket ei ole oma stiililt muidu agressiivne ega provokatiivne. Albumi kahes esimeses loos annab ta üsna julgelt, rahulikult ja väikse huumoriga teada, et «te kõik kõlate täpselt samamoodi juba viimased paar aastat» («Nagu täna») ja «proovi käia minu jälgedes, sa ei suuda. mu tossude sees käia oleks nagu sõita kanuuga» («Rahvalaul»). Reket teab, mida ta teeb ja et ta teeb seda hästi. Kuna tema stiil on tuntud, ei ole kellelgi mõtet teda ka kopeerida. Arvustab Eva-Lotta Kivi.