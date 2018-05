Triibmanni tugevuseks oli selge visioon ja fookus, ta toetus enda jaoks välja puhastatud eesmärgile ja vajadusele disaini kirjul ning tihedal väljal targalt eristuda. Ta oli keskendunud eelkõige välimööblile ja valgustite loomisele, mis andsid rohketele keskkondadele vaikimisi iseloomu ning on väärt, et neid mäletataks. Loo autor on Kai Lobjakas.