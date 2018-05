Meriliis Rinne avab Haus galeriis isikunäituse

Kõik Meru maalid on ühtlasi autoportreed. «Olen oma stuudios justkui rännakuna pikemalt maalinud situatsioone elust ja endast, samal ajal kaudselt kogu aeg avastades, kui palju lapsepõlv ja nõukogude aja lõpp on mõjutanud minu arusaama ilust ja inetusest,» räägib ta humoorikalt, kuidas naabrilastele Ameerikast saadetud roosa hüppenöör viis ta omal ajal šokini. «Täna Londonis neid lugusid inimestele rääkides tundub see täielik utoopia!»