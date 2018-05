Ans.Andur on psühhogeograafid: nad on loonud enda ja ka meie pähe ühe kujutletava Paide. Ans.Andur on retrodeelikud: nad vaatavad ajas tagasi ja tahavad ilmselt mingisugust seal asuvat punkti kätte saada. Aga nad ei tee seda meeleheitlikult. Ans.Anduril tundub olevat tähtis kodu(ne)tunne. Need oleksid lähtepunktid, millest võiks olla Ans.Anduri uue plaadi «Roheline meri» käsitlemisel abi.