Aja auk. Hävituse ingel

Nico elu oli teda viinud New Yorki, kus Bob Dylan tutvustas teda Andy Warholile ja Factory kambale. Nico jäine teutooni ilu sobis neile elutusesõpradele nagu valatult. Mehed ei julgenud Nicoga rääkida, sest Nico oli nende arvates liiga ilus ja kuidas sa siis räägid. Keegi kirjeldas esimest kohtumist Nicoga: «Ta oli nagu Valhallast pärit.» Filosoof Jean Baudrillard on öelnud: «Nico tundus ka sellepärast nii ilus, et tema naiselikkus oleks olnud talle nagu peale kantud.» Baudrillard’i jaoks tundus Nico naiselikkus nagu mask või meik.