ERSO annab kontserte Tbilisis, Jerevanis ja Bathumis

ERSO turneed finantseerivad pea võrdsetes osades ühelt poolt Kultuuriministeerium ja EV 100 programm ning teiselt poolt ligi sada Eesti eraisikut. Projekti algataja Meelis Kubitsa sõnul on ERSO turnee eratoetajate seas palju tuntud Eesti kultuurielu toetajaid. «See on väga tähelepanuväärne nimekiri, mis pikeneb iga päevaga. Kõigi nende inimeste toetus põhineb lugupidamisel ERSO professionaalsuse ja orkestri aupeadirigendi Neeme Järvi isiku vastu. Meil on väga hea meel, et ka riigi institustioonid leidsid võimaluse operatiivselt projektis osaleda, toimuvad ju kontserdid EV 100 raames koos suursaadiku ametliku vastuvõtuga Tbilisis ja Jerevanis,» sõnas Kubits.