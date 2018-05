Ugala üleskutse näitlejatele!

Ugala teater koostöös MTÜga RAAAM korraldab mai lõpus teatrikunsti laboratooriumi, kus eesti näitlejad töötavad kuue päeva jooksul nelja Venemaalt pärit lavastajaga. Laboratooriumi kuraator on antud workshopi vormi looja Oleg Lojevski. Tänaseks on ta analoogseid laboratooriume läbi viinud rohkem kui kahekümnes erinevas teatris Venemaal ja ka mujal.

Oleg Lojevski on dramaturg, teatrikriitik, filmistsenarist ja festivalide demiurg. Ta on Vene riikliku teatripreemia Kuldne mask ekspertnõukogu liige ning K. Stanislavski ja S. Djagilevi nimeliste rahvusvaheliste teatripreemiate laureaat. 20 aastat tagasi asutas Lojevski laboratoorium-õpitoa «Noor režissuur ja professionaalne teater», hiljem aga «Noor režissuur ja tänapäeva dramaturgia» eesmärgiga tuua kokku lavastajaid kogu Venemaalt ning tutvustada huvitavaid draamatekste. Oleg Lojevskil on õnnestunud luua laboratooriumide ülevenemaaline võrgustik. Oleg Lojevski on Venemaal tuntud kui ühemehe-teatriagentuur. Vaba Lava kuraator 2014/2015.