Kanuti Gildi Saal korraldab Tartus minifestivali

Esimese etenduskunstnikuna astub 10. mail üles Tartus sündinud ja Amsterdamis maineka SNDO tantsukooli lõpetanud Maria Metsalu, kelle lavastus «Mademoiselle x» räägib meile loo naisest, kes olles elus on veendunud, et tegelikult on ta surnud. Selles reaalsuses on kõik võimalik ja lubatud. Läbi Mademoiselle x-i narratiivi, kes jõlgub zombina kuskil «vahepeal» nagu elav surnu, pannakse vaatluse alla etendaja motivatsioon ja seisund repetatiivsel sama etenduse ning materjali korduval esitamisel.

Maria Metsalu on loonud peamiselt soolotöid, mis on kantud püsivast huvist iseenda persooni tekitamise, enese mütologiseerimise ja mina-loome vastu. Tema uurimisprotsessi olulisteks tahkudeks on füüsilise ja virtuaalse tegelikkuse kõrvutamine, nende kokkuviimine ja erinevuste mõistmine koostoime, sotsiaalse vahetuse ja teisenemise seisukohast. Metsalu on mainitud lavastusega tuuritanud New Yorgis, Pariisis, Londonis, Helsingis ja sõidab Tartust edasi Kopenhaagenisse.