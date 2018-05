Metropolitan Opera suvehooaja kinodes avab «Madame Butterfly»

Metropolitan Opera suvehooeg kestab 27. juunist kuni 8. augustini, mil kolmapäevade õhtuti näeb kokku nelja erinevat ooperit maailma tippheliloojatelt. «Senised suveooperite hooajad on osutunud vägagi populaarseks ning kuna ka Viljandi kinokülastajad on meie muu kultuuriprogrammi väga hästi vastu võtnud, siis laiendasime nüüd ka sinna suveooperite näitamist,» märkis Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Novod ning lisas, et Tallinnas on ooperisõpradel jätkuvalt võimalus linastusi nautida lisaks tavasaalile ka luksuslikus A. Le Coq Sviidis.