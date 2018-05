ERM on Euroopa Aasta Muuseumi auhinna nominent

Seni on Eestis nii kõrge auhinna vääriliseks tunnistatud Kumu Kunstimuuseum (2008), nominentide seas on olnud Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone (2013), Eesti Meremuuseumi Lennusadam (2014) ja Eesti Tervishoiu Muuseum (2017).

Euroopa Aasta Muuseumi (The European Museum of Year) auhinda annab alates 1977. aastast välja Euroopa Muuseumifoorum, mille tegevust toetab Euroopa Komisjon. Auhind antakse muuseumile, mis on omas ajas uudsete ja unikaalsete lähenemistega, kes äratab publikus huvi, oskab teemasid loominguliselt esitleda ja tõlgendada, on loov ja innovaatiline oma haridustegevuses ning sotsiaalselt vastutustundlik.