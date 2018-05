Ain Mäeotsa uus lavastas räägib kurjusest

Publiku silme all toimub osav manipulatsioon kergeuskliku inimesega, kellele antakse kõik vihjed, et tõde avastada, ent kes kõigest hoolimata otsustab kangekaelselt end edasi petta. See on lugu kõigist neist inimestest, kes keelduvad tunnistamast neile vastu vaatavat tõde ning loodavad pead liiva alla peites sellega kohtumisest pääseda.

Lavastaja Ain Mäeots: «See lugu räägib kurjusest. Mis juhtub inimesega, kui ta kohtub absoluutse kurjusega? See lugu räägib ka enesepettusest, mõtteviisist, et ka nii määratu kurjuse vastu saab astuda ainult heaga – et kui ma olen kurja vastu piisavalt hea, siis äkki saab ta sellest aru ja saame sõpradeks. Ei saa! Kui kohtud määratult suure Kurjaga, siis kuidas sellega hakkama saada? See on küsimus. /---/ Omal moel, kõige paremas tähenduses, on tegemist ikkagi thriller’iga, kus on nii valus, et see on naljakas, või nii naljakas, et see on tõesti valus.»