Xavier Legrand: eneseväljendusvõimalus on suur luksus!

«Hooldusõigus» on pinev, mõjuv ja küüsi närima panevalt pingeline. Loo keskmes on Miriam (Léa Drucker) ja tema poeg Julien (Thomas Giorin), kelle elu muutub pärast Miriami lahutust vägivaldsest abikaasast Antoine’ist (Denis Ménochet) õudusunenäoks. Režissööri sõnul on «Hooldusõigus» üles ehitatud hirmule, mida külvab mees, kes on valmis tegema mida tahes, et eksnaine ta tagasi võtaks.