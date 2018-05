Emadusele ja depressioonile on filmis «Tully» lähenetud ootamatu, ent huvitava nurga alt – läbi südamliku, eluterve musta huumori. Nõnda kõnetab film ka neid inimesi, kellele muidu need teemad kaugeks võiksid jääda. See ei tohiks oma tooni poolest justkui päriselt toimida, kuid teeb seda siiski. Tulemuseks on väga helge, kohati ka pisut sünge film. Stsenaristi Diablo Cody kirjutatud dialoog on vaimukas, naljakas ja tõsine – ta kirjutab korraga žanriteadlikult-tundlikult, kuid samas usutavalt ning eluliselt. Jason Reitman lavastab ka seda draamat oma tuntud headusega ning kõik näitlejad, aga eriti just Theron ja Davis, teevad suurepärased rollid.