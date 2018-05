Sõnaus: paku välja vaste sõnadele «slasher»või «fantasy»!

Fantasy

Ulmekirjanduse ja -filmide alaliik, mis on seotud muinasjuttudega. Seda iseloomustavad maagia, üleloomulikkus ja/või imepärased olendid. Otsetõlge «fantaasia» seondub kõigi ulme alaliikidega, ka kogu kirjandus on vähem või rohkem fantaasia vili. Kasutatud on vastet «imeulme», aga täielikult omaks pole seda võetud. Koledasti kõlab eesti keeles ka mugandsõna «fäntäsi».

Õudusfilmide kõige populaarsemaid alaliike, milles sarimõrvar varitseb ja tapab oma ohvreid iseäranis õõvastaval viisil peamiselt külmrelva kasutades. Otsetõlkes tähendab slash ´lõikehaava´, ´lõikamist´, ´(noaga) raiumist´. Eesti keeles on kasutatud ka mugandatud vormi «släsher». Tuntumad esindajad on «Texase mootorsaemõrvad», «Karje» ja «Halloween».

Õudusfilmide alaliik, mis tähistab filme või ka arvutimänge, kus iga natukese aja tagant paiskub ülepakutud kujul laiali verd, ajusid ja sisikondi. Otsetõlkes tähendabki ‘plartsuma’, ‘täis või laiali pritsima’. Eesti keeles on kasutatud ka mugandatud vormi «splätter». Splatter´id on näiteks Peter Jacksoni varajased filmid «Bad Taste» ja «Dead Alive».

Piiripealne ulme ehk fantastika, mis ei järgi žanriulme traditsioone. Kasutatakse küll ulmelisi elemente, aga liiga vähe või ebateadlikult, et tulemust klassikaliseks ulmeks pidada, samas pole see ka enam realism. Tõlkes tähendab ‘keerisjälge’, ‘hõreda õhuga ala kiirelt liikuva objekti taga, (propelleri taha paisatud) õhuvoogu’, ‘tuules sõitmist’. Kasutatud on terminit ‘hämarulme’, aga sellega kaasneb negatiivne tähendusväli. Maagiline realism on jälle liiga kitsa tähendusega.