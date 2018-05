Polygon teater ja teatrikool tähistavad 10. aastat esietendusega

«Te teate Polygoni. Kui meil oleks neli miljardit dollarit, siis ehitaksime päevapealt oma teatritempli. Tätte esimene ja populaarseim näitemäng «Ristumine peateega ehk muinasjutt kuldsest kalakesest»», kannab motos kirjutamispõhjust: raha», räägib lavastaja ja teatrijuht Tamur Tohver. «Polygon Teatril täitub sel aastal 8. mail 10 aastat asutamisest! 2018 on ka EV 100. sünnipäev. See on peatumise koht. 10 aastat ebavõrdses konkurentsis riigiteatriga. Raha eest või raha pärast? Meie etendame seda lavastust kingituseks. Polygoni teatrisõpradele ja meie kõigi riigile.»