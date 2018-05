Video: selline näeb välja suurfilm «Tõde ja õigus»

Lisatud videost saab aimu, mis meid ees ootab. «Tõde ja õigus» on Eesti seni kalleim mängufilm, mille eelarve on ligi 2,5 miljonit eurot.

Produtsent Ivo Felt rääkis filmist nii: ««Tõde ja õigus» kannab endas universaalseid teemasid, mis on ajatud – need lähevad inimesele korda ükskõik mis sajandil. See lugu mõjub kasvõi EV 100 pidustuste arvustuste valguses absoluutselt kaasaegsena ka aastal 2019. Eestlasele on endiselt omane ürgne kius ja võidurõõm, kui kellelgi halvasti läheb. Õige eestlane näeb tänagi vaeva ja töötab ennast parema elu nimel esimesel võimalusel surnuks. Kraavide asemel kaevandame bitcoin’e, metsa võtame harvesteriga ja kõrtsi asemel lajatame internetis, kuid kas sellel tegevusel üldse ka mingi sügavam mõte on või mis maitsega oodatud viljad võiksid olla, jääb tänapäeval sama segaseks, kui ta oli sel Tammsaare kirjeldatud ajal. Aeg läheb, midagi ei muutu...»