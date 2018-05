Prima Vista avaüritusel esitleti ulmelisi tulevikuvisioone

Konkursi žürii esimehe Berk Vaheri sõnul teeb rõõmu, et konkursitöid oli küllalt palju ja erinevais žanrites. «Samas ärgitame noori edaspidi veel julgemalt unistama, mitte hetkeidülliga rahule jääma, mitte üritama meeldida. Teie oletegi need, kes Tartu, Eesti ja maailma tulevikku kujundavad, nii oma tegemistes kui loobumistes. Parimates töödes jagus siiski nii irooniat kui südamlikkust, fantaasialendu kui huumorit - lootust, et tulevik on põnev ja üllatav,» rääkis Berk Vaher.