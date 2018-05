«Juubelikevad 2018» toob vaatajateni viimase aasta parimad kunstiteosed

Tallinna Kunstihoone juhi Taaniel Raudsepa sõnul oli konkurents sel aastal pretsedenditult tihe ning žürii tegi valiku lausa 230 kunstniku hulgast. «Näitus on eriline mitmes mõttes – esiteks on väljapanek kunstnikukeskne ning laseb igal tööl iseseisvalt särada,» kirjeldab Raudsepp näituse ülesehitust ja lisab, et esmakordselt esitletakse kevadnäituse töid n-ö messiformaadis. «Olen veendunud, et kunsti nautimine muudab meie elu olemuslikult rikkalikumaks ja õnnelikumaks. Seepärast soovime omalt poolt kaasa aidata kunsti omandamisele ja seeläbi ka kunstnike toetamisele,» avaldab Raudsepp. «Tuleb põnev näitus, tulge vaatama, tehke oma elu kaunimaks ning viige koju kunstiteos»