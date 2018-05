Admiral Koltšak juhib koonduslaagri ülestõusu

Ka Vene riik pole abiga koonerdanud — eriti, kui on tarvis vorpida pseudoajaloolisi oopuseid Suurest Isamaasõjast — aga vastu pole vene filmimeestelt kvaliteeti saadud. Kuid filmitoodanguga on nagu autodega. Need, kes on juba kord sõitnud jaapani autodega, ei istu enam VAZi toodetud masina rooli taha. Kui see toodang ei saavuta just võrdväärset taset jaapani autodega.

Konstantin Habenski draama «Sobibor» on katse toota midagi võrdväärset lääne analoogidega. Film põhineb tõsielul ehkki lavastaja on ajaloofaktidega lõdvalt ümber käinud. Tegevus toimub 1943. aastal natside surmalaagris Sobiboris, kuhu veetakse Euroopa juute, et need pärast saabumist gaasikambris ära tappa. Need, keda ära ei gaasitatud, muudetakse orjadeks. Vangid ootavad pikki silmi Punaarmee saabumist, kuid mida aeg edasi, seda rohkem loomastuvad laagrit valvavad essesslased. Sobiboris istub punaarmeelastest sõjavange ning laagri juutidest põrandaalused pöörduvad leitnant Aleksandr Petšerski (Konstantin Habenski) poole, et see juhiks vangide ülestõusu ning põgenemist.

Konstantin Habenski filmis «Sobibor» FOTO: Kaader filmist

Film on visuaalselt ning tehniliselt tugev. Selles mängivad tippnäitlejad. Konstantin Habenski, kes eestlastele on ehk tuntud «Admiralist» (2008) Koltšaki osatäitjana, mängib juudist punaarmeelast Petšerskit ning «Surematu»-filmiseeriast tuntud Christopher Lambert kehastab essesslaste ninameest Karl Frenzelit. Lambert ja Habenski on 30. eluaastates Petšerski ja Frenzeli kehastamiseks, pealegi ei lähe filmis nähtu kokku Sobibori ellujäänute mälestustega. Frenzelit on meenutanud ohvrid kui sõnaosavat ja viisakat meest, aga Habenski filmi Frenzel on põhimõtteliselt Quentin Tarantino «Vääritud tõprad» Hans Landa. Päriselu Petšerski haudus esimesest päevast põgenemisplaane, kuid Habenski-Petšerski on kõhkleja, keda teistel tuleb samahästi kui põlvili veenda, et ta oma sõjaväelist kogemust vangide ühise heaolu nimel kasutaks. Poliitilise korrektsuse huvides on jäetud välja Ukraina kaasajooksikute roll, sest päriselus valvasid Sobibori laagrit ukrainlased.

«Sobiboris» on Habenski kuhjanud ühe jõhkruse teise otsa ning see pole film, mida popkorni süües vaadata. Filmi moraal on, et vägivald sünnitab uut vägivalda. Habenskil oli lavastajana valida kas teha filmi kulminatsioonist tragöödia või kangelaslugu. Ta valis tragöödia. Sobibori väravast jooksevad välja vaimselt sandistatud inimesed.

«Sobibor» FOTO: Kaader filmist

«Sobibor» on kanooniline vene sõjafilm. Sakslased on jõhkrad ja lollid, juudid arad ning ainult venelased suudavad keerulises olukorras külma pead säilitada. Sobibori esimese poole süžeeliin on segane ja raskesti jälgitav. Võib-olla läks montaažis midagi vussi, võib-olla polnud stsenaarium lõpuni lihvitud. Habenski suureks möödalaskmiseks režissöörina on see, et tema filmis on väga palju erinevaid tegelasi, kuid pole keskset kangelast, kes oleks filmi emotsionaalseks keskpunktiks ning kellele vaataja kinosaalis saaks kaasa elada. Seepärast on filmis täiesti mõttetu armulugu punaarmeelase Petšerski ja juuditar Luka vahel.

Sobiborist on tegelikult juba üks film tehtud – «Põgenemine Sobiborist» (1987). Kui võrrelda venelaste ja brittide filmi, siis on see nagu võrrelda Hondat Ladaga. Brittidel on tugev stsenaarium, filmis on kogu aeg sees pinge, mida eeskätt Habenski filmi esimesse poolde ei jätku. Brittide filmis mängib Petšerskit hollandlane Rutger Hauer, kes on selles rollis parem, kui Habenski, kes muidu on väga tugev näitleja. Eriti teatris. Samas on venelaste film tugev visuaalselt ja emotsionaalselt. See kuidas on kujutatud Sobibori koonduslaagrit meenutab Hieronymus Boschi maali ning kui kusagil on olemas põrgu, siis näeb ta välja just selline.

*Arvustuse pealkiri viitab, et Habenski mängis peaosa 2008. aasta filmis «Admiral», mis kõneles Aleksandr Koltšakist – toimetus.