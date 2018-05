NO99 uues lavastuses kõlab naiste laul

Eva Koldits, Marika Vaarik ja Anne Türnpu on kolmekesi laval. Nende suud avanevad, kurgust on paista meile tundmatute inimeste näod. Ka nende suud avanevad. Sealt on paista nende esivanemate näod. Nendegi suud avanevad. Algab laul. Neis lauludes lennatakse üles ja puuritakse end sügavale, tõmmatakse end lõhki ja pannakse uuesti kokku, nähakse nägemusi ja iseend, armastatakse ja reinkarneerutakse oma lapse kõhus.