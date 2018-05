USA näitleja, räppar ja stsenarist Donald Glover avaldas oma muusikunime Childish Gambino all 5. mail uue muusikavideo «This is America» («See on Ameerika»). See sai Youtube’is ühe ööpäevaga üle 12,9 miljoni kliki. Tegemist on viimase aja ühe enim kõmu ja poleemikat tekitanud muusikavideoga.