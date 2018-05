Tornisaalis etendub «Blow-up»

Loo lavastas Tanel Saar, näitlejatena astuvad lavale Liisa Pulk, Kaia Skoblov, Lauli Otsar (Kuressaare Linnateater), Markus Habakukk (Kuressaare Linnateater), Tanel Saar ning ansamblitest Ewert and The Two Dragons ja Miljardid tuntud trummar Kristjan Kallas, kes loob igal etendusel laval elavat originaalmuusikat.

See lavastus ei ole loodud Michelangelo Antonioni 1966. aasta legendaarse filmi ainetel. See lavastus ongi too film, see ongi «Blow-up».

Keskmes on ikka ekstsentriline fotograaf Thomas, kes on tüdinenud oma argielust, mis koosneb peamiselt piltilusate naiste fotografeerimisest ja austajannade eemale peletamisest. Ka selles loos läheb Thomas jalutama, et pead tuulutada ning niisama paar klõpsu teha.

Ja nagu filmiski, avastab Thomas väga pingelises ilmutamise-stseenis, et fotodele on jäädvustunud midagi kohutavalt hirmutavat ja erutavat. Midagi kriminaalset...

Nii kinolinal kui lavalaudadel leiab Thomas end ühtäkki keset ohtlikku mängu, kus temalt püütakse kardetavasti röövida rohkem kui vaid fotosid sisaldav filmirull.

Ja nii nagu 50 aastat tagasi Inglismaal, siis ka nüüd siin, Eestimaal, teevad kõik inimesed Thomase ümber näo, nagu poleks olukord üldse nii kriitiline. Nad teevad näo, nagu annaks ta asjadele ja olukordadele täiesti valesid tähendusi.

Ja ometi erineb see lavastus Antonioni filmist täielikult. Panused on vahepeal veelgi tõusnud. See lavastus on Tanel Saare EMTA lavakunstikooli füüsilise teatri magistriõppe viimane etapp. Ja trummipõrin kõlab etenduses esimesest hetkest alates.