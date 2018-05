Aleksejevi uus näidnend draamateatri laval

Mees ja naine on töötanud koos välismissioonidel. Üks missioonidest läheb halvasti ja tekitab küsimusi, mis nõuavad vastuseid. See on lugu armastusest, reetmisest ning sidemetest, mida niisama lihtsalt lahti ei haruta. Öeldakse, et juhuslikke kohtumisi ei ole olemas. See võib tähendada kahe teineteisele määratud inimese kohtumist. Aga ka ohvri kohtumist timukaga.

Tiit Aleksejev: «See vihmapiiskade kujund oli algselt ainult näidendi motos, täpsemalt siis Bertolt Brechti luuletuses. Seda võib lugeda nii, et tuntakse hirmu oma armastatu pärast, et temaga võib midagi halba juhtuda. Umbes nii, et sa oled oluline, hoia end. Aga hirmu võib tunda ka tunnete ees, et kas nüüd ongi see «päris»? Inimesed otsivad ehedust, aga kui see kord käes on, siis paistab järsku kõik kuidagi kahtlane. Tekib hirm võidu ees. Aga teinekord võib juhtuda hoopis nii, et lähedasteks saanud inimesed on ootamatult vastamisi millegagi, mis on neist tugevam. Õigemini ei ole nad sellega vastamisi, see on lihtsalt kohal. Nende vahel.»