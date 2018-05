Kunstnikud avavad taas linnarahvale oma ateljeede uksed

Eesti Kunstnike Liidu presidendi Vano Allsalu sõnul on liidu eesmärgiks kunsti kandepinna laiendamine ja kunstnike loomingulise tegevuse toetamine ning avatud ateljeede päeva korraldamine on selleks suurepärane võimalus. «Avatud ateljeed pakuvad ainulaadse võimaluse näha oma silmaga, kus ja kuidas looming sünnib ning kes on inimesed nende teoste taga, mida näeme muidu galeriides või disainipoodides,» selgitas Allsalu.