Tarveli järgi viitab sõna «rahvas» pealkirjas sellele, et kirjutatakse rahva ajalugu ehk teravama pilgu all on just maarahvas ning siin tegutsenud baltisakslased on teoses jäänud tagaplaanile. Pigem on ajalooraamat siiski kaldu poliitilise ja agraarajaloo poole, see on ka loogiline, sest poliitiline ajalugu huvitab keskmist ajaloohuvilist kõige enam ja agraarajalugu on üks Tarveli põhilisematest huvialadest.