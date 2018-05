Jüri Engelbrechti ja Erki Tammiksaare raamat «Eesti teaduse 100 aastat» jälgib teaduslikke otsinguid Eestis saja aasta vältel. Sel teel on olnud olulisi poliitilisi ning ka inimlikke kokkupõrkeid, kuid eelkõige on raamatus kajastatud õnnestumisi teadusuuringute alal ning kirjeldatud tippsaavutusi.

Eesti teaduses on areng toimunud tippkiirusel ja nüüdsel infotehnoloogia ajastul on Eesti teadlaste tulemused leidnud tunnustust juba kogu maailmas. Meil on silmapaistvaid rakendusi, lootustandvaid noori ning ühiskondlikult aktiivseid teadlasi.