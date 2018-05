«Kirjutage mulle lihtsalt mingeid rahusteid!»

Stsenarist-režissöör Avdjuško räägib loo naisest, kes on sisemiselt kokku kukkunud, kuid ei hüsteeritse, loobi asju ega kriiska. Enesehävitamine ja elujanu mängivad teineteisega peitust, kuid seda mängu ei näita Avdjuško vaatajele sugugi üheselt arusaadavalt, ka tema mängib vaatajaga, pakkudes viimasele mitmeti mõistatavat filmi. Saad aru nii palju, kui tahad kaasa minna ja kaasa mõelda. Kõik võtmed ja vihjed on Avdjuško filmi pannud, ent neist on kerge mööda vaadata ja saalist väljudes küsida «mis jura see siis oli», eriti kui juhtud olema valge keskealine mees.