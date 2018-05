Köler Prize läks tänavu jagamisele

Kunstnikupositsioonidelt (vihkan seda sõna) on nad vist küll peaaegu nii erinevad, kui veel olla saab (kindlasti saab ka rohkem). Muravskaja on fotokunstnik või õigem oleks siis praeguses kontekstis öelda fotokunstniku taustaga installatsioonikunstnik. 2016. aasta Wiiralt preemia laureaat Škodenko on maalikunstniku taustaga installatsioonikunstnik. Muravskaja tegeleb pigem välise reaalsuse ja Škodenko sisemise (ir)reaalsusega. Kui Muravskaja on pigem avav, on Škodenko pigem sulgev. Ja nii edasi ja nii edasi, eks neid binaarsusi võiks ehk veel välja tuua, aga las nad praegu jäävad.