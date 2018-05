«Inimeste elulood on kirjandusliku ehitusmaterjali ammendamatu karjäär»

Mulle tundub, et n-ö suures plaanis on see seletatav ühiskonna tähelepanu nihkumisega grupiidentideedilt rohkem indiviidile. Ühelt poolt avasid ühiskonnas toimunud suured muutused tee teemadele, mis varem olid tabud. Tunnistamine ja avalikustamine olid ka kohusetäitmine ja minevikust räägiti, et talletada tulevastele põlvedele veel mõned pildikesed eestlaste eluolust. Aga pildile pääseda aitas ka julgus end poriga määrida ja publikule keelt näidata. Osalt võib elulooraamatute rohkust seletada «mina ka»-fenomeniga – sooviga mitte olla naabrist, töökaaslasest vms kehvem. Kui temal on oma raamat, siis ka minul.