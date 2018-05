Tartus asutati Ene Mihkelsoni Selts

Viivi Luige sõnul on seltsi eesmärk tegelikult veelgi laiem: «Eesti ühiskond, mis on kui lageraie läbi teinud raielank, vajab hädasti metsaistutajaid, teisisõnu inimesi, kes on valmis esindama ja seisma väärtuste eest, mis olid ka Enele olulised. Need on avarus ja sügavus, au ja ausus, aga loomulikult ka vaimsus. Ma loodan, et selle seltsi ja selle liikmete töö on näha aastate pärast, sest metsa istutamine ongi aeganõudev töö.»