Avatakse Tšehhi suure modernisti näitus

Arhitekt Bohuslav Fuchs (1895–1972) on 20. sajandi tuntumaid Tšehhi arhitekte, kes mängis sõdadevahelisel perioodil olulist osa Brno linna kujunemisel Kesk-Euroopa modernismi tulipunktiks. Praha Kunstiakadeemias õppinud arhitekti elu oli alates 1922. aastast seotud Brnoga, kus järgnevate kümnendite jooksul täitis erinevaid rolle – linna (pea)arhitekt, eduka erapraksise omanik (asutas oma arhitektuuribüroo 1929. aastal) ja sõjajärgselt professor Brno Tehnikaülikoolis, kust ta lõpuks sunniti kommunistliku režiimi poolt lahkuma.

Miks on Bohuslav Fuchsi elutöö nii eriline ja inspireeriv mitte ainult omas ajas, vaid ka tänasel päeval? Arhitekti 120. juubeliks valminud näitus proovib sellele küsimusele vastata portreteerides 12 valitud projekti Fuchsi loomingust, mis on esitatud jooniste, ajalooliste ja uute fotodega ning varustatud praeguste tuntud Tšehhi arhitektide põhjalike kommentaaridega. Kaks Fuchsi kuulsamat maja – hotell Avion (1926–1927) ja Brno linna paviljon näitusteväljakul (1927–1928), mõlemad Brnos – on eksponeeritud ka makettidena.