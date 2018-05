Tallinna Kammerorkester annab täna tasuta kontsertdi koos noortekooriga Koreast

Täna, 14. mail kell 18 Estonia kontserdisaalis toimuval traditsioonilisel Tallinna Päeva kontserdil on külaliseks noortekoor Lõuna-Koreast, Busanist. Noortekoor on ringreisil Eestis ja Soomes ning Estonia Kontserdisaalis musitseeritakse koos Tallinna Kammerorkestriga. Korea Vabariigi suursaadiku KIM Soo-Gwoni sõnul on kontsert pühendatud Eesti Vabariigi iseseisvuse 100. aastale ja Tallinna päevale ja soovile suurendada kahe riigi vahelist sünergiat.