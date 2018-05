Kunstiprogrammi suurprojekt saab alguse Narva-Jõesuust

Avatud majad nr 37: Narva-Jõesuu

Heitlikud poliitilised ja majanduslikud olud on eri aegadel Narva-Jõesuusse maha jätnud hulgaliselt põnevaid hooneid, millest paljud on tänaseks kas tühjad või sootuks varemetes.

Puhkus on töö

Spetsiaalselt juubeliaastaks ellu kutsutud EV100 kunstiprogrammi suurprojekt viib kokku kümme kunstnikku kümne (väike)muuseumiga üle Eesti, et tõmmata tähelepanu kultuuripärandile ning pakkuda selle mõtestamiseks ja kaasajaga sidumiseks uusi viise. Projekti raames viibisid kunstnikud kuni kaks nädalat valitud muuseumi juures residentuuris, tutvudes põhjalikumalt selle ajaloo, kogude ning igapäevase toimimisega. Residentuuride tulemuseks on kümme väga erinevat näitust, sekkumist püsiekspositsiooni või kogude uudne tõlgendamine. Kunstnike töötamine kogude või arhiividega on Lääne kaasaegses kunstis küllaltki levinud praktika, kuid Eestis on see esmakordne katse sellise põhjalikkusega luua uusi ühendusi ja sidustada erinevaid kogukondi.