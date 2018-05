Teater R.A.A.A.M. korraldab Siberis Eesti kultuuri päevi

Krasnojarski Noorsooteatris saab näha teatri R.A.A.A.M. kahte eestikeelset lavastust, A.Kitzbergi «Libahunt» (lavastaja jakuut S.Potapov) ning H. Boytchevi «Fenomen» (lavastaja M.Kalmet). Minusinski Draamateater esitab Aleksei Pesegovi lavastust «Varjundid», mis on valminud A.H. Tammsaare samanimelise novelli ainetel. Kuulsa kohverteatriga on kohal Heino Seljamaa, kes annab lastele 6 etendust.

Kunstinäituseid näeb üle linna, esindatud on Tauno Kangro taiesed, Ervin Õunapuu fotonäitus, dokumentaalsed fotonäitused setudest ja Siberi eestlastest. Pidulikul ava- ja lõputseremoonial esinevad Lõuna-Eesti ansambel Mahmõr ning Ülem-Suetuki pasunakoor.

Algselt plaanis teatri R.A.A.A.M. juht ja produtsent Märt Meos korraldada Krasnojarskis külalisetendused ainult mõne lavastusega, kuid aegamööda on projekt paisunud. Kaks aastat tagasi tekkinud uitmõttest on tänaseks saanud suurim EV100 projekt Venemaal, kus saab kokku mitusada eestlast. Kultuuri päevad Krasnojarskis on esimene festival, mida teater R.A.A.A.M. välismaal korraldab. Detsembris toimuvad samalaadsed Eesti kultuuri päevad Poola linnas Gdanskis.