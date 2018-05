Michel Sittowi näitus on teel Washingtonist Tallinna

«Näituse sulgemine on alati kurb, aga mul on olnud hea meel jälgida, kuidas meie külastajad avastavad enda jaoks Michel Sittowit, kunstnikku, keda nad varem ei pruukinud teada. Näitusesaalist läbi käies tundsin alati imetlust, et inimesed veedavad iga maali ees kaua aega, seda süvenenult vaadates. Pole kahtlust, et näitusel saab Tallinnas olema eriline menu. Sest Sittow jõuab ju koju,» rääkis John Hand, näituse kuraator Rahvusgaleriis.