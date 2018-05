PROTEST!? Mis ajab euroopa noortel harja punaseks?

VAT Teater on osalenud mitmes rahvusvahelises projektis, kus märksõnadeks internetiohud ja -võimalused, tehnilised uuendused teatris ja noorte kaasamine puudutavate lavalugude leidmise ja loomise protsessi. Peagi jõuab lõpusirgele rahvusvaheline neli aastat kestnud teatriprojekt Platform Shift Plus (http://platformshift.eu/), mille raames on VAT Teater toonud publikuni lavastused «Web Demon», «Mister Green» ja «#kaotamindära».