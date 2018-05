Aja auk. Hirm ja värin lõbustuspargis

On siin ka «Dirty Diana», «Leave Me Alone» ja «Dangerous» ehk periood, kus niigi maailma tipus MJ jõuab 1991. aasta albumi seitsmeminutise nimilooga lausa sakraalsele tasandile. See on ekstaas, see on teaduslik uuring. Masinatehnoloogia on transformatsioon. Suund on nordost.