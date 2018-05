Video: nostalgiast nõretav videomängunäitus

1980.-1990. aastate videomängudele pühendatud näitusel «Infinite Lives» on kõik need mängukonsoolid olemas ja mis põhiline, nendega saab ise mängida. «Hendrik Alla liikuvad pildid» käis kohapeal vaatamas ja kätt proovimas. Näituse koostas videomängukultuurile pühendunud prantsuse päritolu kunstnik Camille Laurelli, kes on tegelenud videomängude subkultuuri uurimise ja taaselustamisega ning keskendub Eestis resideerudes just Ida-Euroopa videomängukultuuri jäädvustamata eripäradele.