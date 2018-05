«Ei ole väheväärtuslikumaid žanreid, on head või vähem head teosed»

Eesti kirjandusel läheb hästi, ilmub huvitavaid teoseid. Kui kirjanikkonnast rääkida, siis võib tunda rõõmu kirjanikupalga saajate suurenemise üle. See on suur asi, kui autoril on võimalik ainuüksi loomingule pühenduda. Kuigi need, kes kirjutavad, teevad seda nii või teisiti, igasugustes oludes. Londoni tulemuste üle on põhjust rõõmu tunda. Riigi ja konkreetselt kultuuriministeeriumi toetust on tunda ja see on oluline. Ei ole seda tunnet, et peaks vastu müüri jooksma.