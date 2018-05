Eesti skulptuuri suurnäitus

Viimasel ajal on galeriides korraldatud klassika- ja ülevaatenäitusi, mis on traditsiooniliselt toimunud kesksete institutsioonide, kunstimuuseumide või kunstihoone pinnal. Mis siis ikka, loodetavasti kasvab seeläbi vähemalt galeriide külastatavus. Niisuguste näituste järele on ilmselge nõudmine. Märkimisväärne sündmus oli 1950. aastatel esile kerkinud skulptorite paari Juta ja Albert Eskeli märtsikuine näitus Kastellaanimaja galeriis, mais on sealsamas vaadata nende eakaaslase Lembit Polli keraamilised ja puuskulptuurid koos tema tütre Tuulikki Tolli akvarellidega.