«Bohemian Rhapsody» räägib mõistagi ansamblist Queen ja Freddie Mercuryst (teda kehastab Rami Malek). Võtted lõppesid jaanuaris ja kinodesse peaks film jõudma tänavu novembris. Kui te nüüd treilerit vaatate ja ülejäänud päeva «mama mia, mama mia, mama mia let me go!» laulate, siis süüdistage iseennast. Teid on hoiatatud!