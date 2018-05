Vanemuise sümfooniaorkester annab hooaja lõppkontserdi

Ettekandele tulevad Ester Mägi «Vesper» ja laulud Betti Alveri luulega, Dmitri Šostakovitši Sümfoonia nr 10 e-moll, op. 93 ning maailmaesiettekandele Tõnu Kõrvitsa «The Melancholy of the Flowers». Vanemuise sümfooniaorkestrit dirigeerib Paul Mägi, solist on Helen Lepalaan (metsosopran).