Heliloojate rostrumil osalevad Tatjana Kozlova-Johannese ja Liina Sumera teosed

Rahvusvaheline heliloojate rostrum (International Rostrum of Composers) on maailma üks tähtsamaid nüüdisheliloomingu foorumeid, mille eesmärk on uue muusika tutvustamine ja propageerimine raadioeetri vahendusel. Sündmuse peakorraldaja on rahvusvaheline muusikanõukogu (International Music Council). 1954. aastast toimuv rostrum peetakse tänavu Ungaris, Budapestis, koostöös Bartóki Raadioga (MTVA).