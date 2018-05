Surematud tõprad ja surelikud pühakud

Kuigi kõik raamatu erinevatel aegadel toimuvad sündmused on seotud Holly eluga, ei näe me neid enamasti mitte läbi Holly pilgu. Naine on nii enesest räägitavas kui maailma loos sageli hoopis kõrvaltegelane. Me kohtame teda mitme inimese silmade kaudu mitmekümne aasta jooksul erinevatel eluetappidel, killustatud suurejoonelisuses, mis meenutab pisut sama autori eepilise «Pilveatlase» ümbersündide rida, selle vahega, et tegelased, kelle siseilma näha saab on, et mitte ülemäära sõnu raisata, sageli ebameeldivad.

Enamik «Luukellade» minategelasi on isekad, hoolimatud, ekslikud inimesed, kellest lugemine ei valmista erilist rõõmu. Tasapisi hakkab paistma raamatut läbiv üleloomulik lugu, ent Hugo Lamb on ikkagi tõbras. Ma ei tea, mis vägi ajab vanemaid meeskirjanikke kirjutama vanematest allakäinud meeskirjanikest, nende kibestumisest ja pettumusest? Ehk ei ammuta härra Mitchell ainest mitte enesest, vaid kohatud kaaskirjanikest? Kuna on elavalt kirjeldatud tülpinud kirjaniku elukäiku ühelt festivalilt ja intervjuult teisele, mõjub see paratamatult tõetruult, ent elulisus ei vähenda seda, et ka Crispin ei tekita erilist sümpaatiat. Ainult Holly ise on nagu ere täht. Ei mingi pühak, aga ka tõbras mitte. Inimlik selle paremast küljest.

Nagu mainitud, on «Luukellad» natuke samast ooperist romaan kui David Mitchelli suurejooneline ning žanritega mängiv meistriteos «Pilveatlas», mis ilmus eesti keeles juba 2006. aastal, ja mida ma palavalt armastan. Mõlemad raamatud keskenduvad isiklike lugude varjus ajale, mineviku ja tuleviku tähendusele, surelikule kaduvusele. Aga kuigi «Luukellasid» on põnev lugeda ning otsida vihjeid sellest, kuidas raamatut läbivate tegelaste käsi käib ning kus ja kuidas on mängus surematute horoloogide ja anahoreetide teod, jääb teosest rõhuv mulje. Nagu oleks lootus inimkonda või maailma tulevikku kadumas.

Kindlasti võib kirjanikku õnnitleda selle puhul, et ta on suutnud luua ebameeldivaid tegelasi ning neid sümpaatsematega tasakaalustada, ent lugemiselamus on vastuoluline. Ka raamatut läbiv varjatum teema – inimkonna allakäik käesoleva sajandi järgmistel kümnenditel keskkonna- ning tööstuskatastroofide läbi – on hirmutavalt tõetruu (kui uskuda mustemaid stsenaariume), ent just selle kergesti ette kujutatav tõepärasus teeb lugemise rusuvaks.

Samas ei saagi kirjandusest oodata vaid lilli ja liblikaid, ning ega «Pilveatlaski» neid pakkunud. Silmade kinni pigistamine ohtude ees võib maailmale pigem karuteene teha, ja tumedate tuleviku- ning olevikunägemuste kirja panemine pole põrmugi halb asi. Mõtteainest siin kahtlemata jagub. Nii perekonna- kui maailma lood on päris eluski kummalised, keerdkäike ja kannatusi täis.