Seksi ja surma täis lühiromaan Soome ajaloost

Nälg võttis paari aasta jooksul üle 200 000 inimese ja on mitmeti Soome hilisemat ühiskonda mõjutanud. Näiteks hakkas valitsus tellima raudteede ehitust omamoodi näljamüürina, andes rahvale töö eest vilja ja luues samas tööstusrevolutsiooni jaoks vajalikku infrastruktuuri. Hiljem on öeldud, et 1860ndate näljahädas surnutele pole püstitatud kujusid ega ausambaid, sest raudtee ongi üks suur mälestusmärk.

Soome kirjanduses ei ole sellest koledast loost eriti kirjutatud ja seda üllatavam on, et noor autor on oma debüüdiga nii tõsise teema ette võtnud. Ollikainen pani muidugi täppi, sest igasugusest Skandinaavia noir’i sarimõrvaritest ning verelendamisest küllastunud lugejale suudab «Nälja-aasta» pakkuda täiesti uutmoodi jõhkrust.

Ollikainen kirjeldab natuke vildelikult lehekülg lehekülje järel tuiskavas lumes tuikuvaid poolsurnuks nälginud luukeresid, kel ei ole kuskilt tröösti oodata, kuid kes seda otsides siiski kilomeeter jubeda kilomeetri järel edasi rändavad. Tema meeleolusid võiks võrrelda nii holokausti ohvritega Remarque’i teoses «Elusäde» kui zombidega mõnes Hollywoodi kassahitis, ainult et temaatika on teine. Samas, nälg on nälg.

Tegelikult on «Nälja-aasta» lugu ja ülesehitus äärmiselt lihtsad, lausa lapsikud. Kuskil pisikeses Põhja-Soome külas elab väike perekond, ema ja isa, suurem tütar ja väiksem poeg. Nälg on juba mõnda aega kestnud, aga nüüd on asjad päris hullud, jahvatatud männikoorega leib otsas, järv kalast tühi ja nõrkenud isa jäetakse tühja popsitallu maha surema. Ema koos kahe väeti lapsega võtab ette naiivse teekonna alla Helsingi poole, et liikuda edasi Peterburi, kus peaks veel leiba olema.

«Kerjateel» aitab neid hulk talumehi, sulaseid, sekka mõni rootsikeelse nimega härra või vaimulik. Külastatud majadest ja heategijatest tekib aina korduv ja korduv jada, mis lõpuks lugeja jaoks natuke kokku sulab. Ikka avatakse uks, ollakse kas lahke või tõrges, pakutakse kerjustele midagi hamba alla ning sunnitakse neid jälle minema.

Sureb tütar, kellele antakse kaastundest ühes vaeses majapidamises lahja kördi asemel paksu putru, millega tema nõrkenud soolikad hakkama ei saa. Mõni aeg hiljem nõrkeb pärast peksu ja korduvaid vägistamiskatseid ka ema, viimaseks jääb perepoeg Juha, kes on nii väike, et talle ei pruugi sellest kolgata teest midagi meelde jääda.

Selle Bookeri auhinna nominentide nimekirja jõudnud teose kohta on öeldud, et jutustuse mõõtu lookesel on romaani maik. Ja tõesti, raamat on oma materjalist oluliselt kõhnem. Mõni eeposevõimeline autor võiks siit kolm tuhandelehelist köidet välja võluda ning jääks veel ülegi. Ollikainenil on aga algajale autorile omaselt siin-seal näha liiga detailivaest visandamist, mõttekäikude pooleli jäämist, kirjeldustest üle hüppamist ja niisama kärsitut hüplikkust. Ta nagu ei viitsiks meile kirjeldada, mis edasi ja vahepeal juhtus, vaid murrab aga jälle lõigu ning liigub ajas natuke edasi.

Suurem probleem on selles, et peategelane Marja, toidu poole põgenev surevate lastega pereema, ei ole üldse psühholoogiliselt lahti kirjutatud. Me ei kuule suurt midagi tema sisemonoloogidest, ka dialooge on kirja pandud ülinapilt. Marja kohta selgub, et ta ei taha uuesti rasedaks jääda, aga tahab oma meest, et ta ei jaksa siin ja seal seda ja teist, et ta ei ole nõus oma lapsi heasoovijate juurde maha jätma, sest kujutab ette tulevikku helges Peterburis. Mõnes mõttes muutubki Marja ebainimlikes tingimustes ise ka loomaks, kes imestab, kui temaga üldse räägitakse.

Kuigi eestikeelse raamatu trükk ja kujundus mõjuvad veidi lohakalt ja amatöörlikult – ka kaas ei kutsu end eriti tõsiselt võtma –, on Arvi Nikkarevi tõlge tegelikult hea. Ja mis peamine, kui esimeste lehekülgede segadusest üle saada ning Ollikaineni šokeeriva, seksi- ja surmastseenidest tiine tekstiga harjuda, on tegemist väga olulise teosega. «Nälja-aastat» on pea võimatu käest panna ning õudusunenäod, mida igasugused Taani psühhopaadid või Rootsi draakonitüdrukud kalgistunud Skandinaavia õuduse lugejal enam esile ei kutsu, on garanteeritud.