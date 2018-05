Jägimisühiskond ja selle ohud on ulmekirjanduses ja -filminduses saiapudiks nämmutatud teema. Kas «Tundmatu» suudab läbihekseldatud narratiivi midagi uut lisada? Sisuliselt mitte, aga vormiliselt küll ja selle pärast tasub seda vaadata. Aga mis see on?