Edgar Valteri näitusest inspireeritud performance

Edgar Valteri maalinäituse «Performance» siiani kõige suurem väljapanek avati Endla Teatrigaleriis 9. mail ning see jääb avatuks 16. juunini. Edgar Valter hindas 74 maalist koosnevat «Performance» sarja, mille teosed on loodud ajaperioodil 1989-1994, kõrgelt ja tundis, et oli jõudnud soovitud tulemuseni. Neis maalides on kõike liiga palju – olles justkui kaugete fantaasiate, mütoloogia, folkloori ja unenäomaailma segu, mis on vürtsitatud edgarvalterliku iroonia ja huumoriga. «Tõuke nende piltide maalimiseks andsid omal ajal nähtu performance’id,» on Edgar Valter öelnud.